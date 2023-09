Morto l’attore di “Febbre d’Amore” Billy Miller: aveva 43 anni

L’attore Billy Miller è morto a 43 anni ad Austin, in Texas. Il suo manager ha fatto sapere in una dichiarazione a Variety che: “L’attore stava lottando contro una sindrome maniaco depressiva quando è morto”. Ancora da chiarire il motivo che lo ha portato al decesso.

Miller, nato e cresciuto a Grand Prairie, in Texas, durante la sua infanzia aveva combattuto contro una rara condizione che colpisce la cartilagine delle caviglie.

Il successo arriva fra il 2007 e 2008 grazie al ruolo ottenuto nella soap opera “All My Children”, ma è la sua interpretazione del personaggio Billy Abbott in “The Young and the Restless” (“Febbre d'Amore”) che gli varrà tre Daytime Emmy, due come miglior attore non protagonista in una serie drammatca e uno come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Nel 2014 è poi entrato a far parte di “General Hospital”, in cui ha recitato fino al 2019, per poi unirsi a “Suits” per cinque episodi. Nel corso della sua carriera ha poi preso parte ad altri numerosi progetti fra televisione e cinema, come nel 2014 quando è apparso in “American Sniper” di Clint Eastwood.

Miller lascia la madre Patricia e la sorella Megan.