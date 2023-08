Morto l’attore di “Euphoria” Angus Cloud, aveva solo 25 anni

É morto a soli 25 anni Angus Cloud, attore statunitense noto per aver interpretato Fezco nella serie tv “Euphoria”. A renderlo noto è stata la famiglia al magazine TMZ: “È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi».

L’attore aveva comunicato la sua lotta contro alcuni problemi di salute mentale, facendo sapere però che si stava impegnando per cercare di riprendersi. Due settimane fa era scomparso prematuramente il padre, una morte difficile da superare perché Angus lo considerava il suo migliore amico.

Per quel che riguarda le cause del decesso, TMZ riporta che la polizia e i vigili del fuoco di Oakland, dove viveva Cloud, hanno ricevuto una chiamata dalla madre del ragazzo che avrebbe riferito di una “possibile overdose”.