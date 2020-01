"E' morto Kobe Bryant", ma il servizio della Bbc mostra LeBron James

Muore Kobe Bryant, ma il servizio della Bbc riguarda LeBron James. L'emittente britannica è incappata in una clamorosa gaffe nella copertura giornalistica della notizia relativa alla morte dell'ex stella dei Los Angeles Lakers. Un servizio di News at Ten si è aperto effettivamente con la foto di Bryant e della figlia Gianna, che hanno perso la vita con altre 7 persone nello schianto di un elicottero in California.

Poi, come evidenzia anche il Washington Post, sullo schermo sono comparse solo immagini di LeBron James, immortalato con la casacca numero 23 dei Lakers e con il nome 'James' in bella vista sulla schiena. L'errore della Bbc ha scatenato, come era prevedibile, una valanga di critiche sui social. Il video incriminato è stato riproposto da numerosi utenti e ha collezionato milioni di visualizzazione.