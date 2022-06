E' morto Jean-Louis Trintignant, l'attore aveva 91 anni

MONDO - E' morto Jean-Louis Trintignant. L'attore francese aveva 91 anni. La notizia della morte di Trintignant è stata data alla stampa francese dalla moglie, Mariane Hoepfner Trintignant, con un comunicato stampa inviato dal suo agente. L'attore è morto "serenamente, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari".

Trintignant, nato a Piolenc l'11 dicembre 1930, nella sua lunghissima carriera ha lasciato il segno nel 1955 con 'E dio creò la donna', di Roger Vadim, accanto a Brigitte Bardot. Nel 1962, recitò con Vittorio Gassman in 'Il sorpasso'. Nel 1969 conquistò il premio per il miglior attore al Festival di Cannes con l'interpretazione in 'Z - L'orgia del potere'. Risale al 1970 il film 'Il conformista' di Bernardo Bertolucci. Negli anni '70', spiccano La donna della domenica (1975) di Luigi Comencini, e Il deserto dei tartari (1976) di Valerio Zurlini.