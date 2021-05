E' morto El Risitas, l'uomo-meme per la risata

SPAGNA - Juan Joya Borja, il comico spagnolo diventato un meme e una star per la risata virale, è morto all'età di 65 anni dopo una lunga malattia.



Borja, noto come El Risitas, è diventato una celebrità dal 2014 con la diffusione del video di una vecchia apparizione nello show: nella clip, relativa ad un'apparazione allo show Ratoes Coloraos di quasi 20 anni fa, il comico dava spettacolo con una risata contagiosa.



El Risitas raccontava aneddoti relativi al periodo in cui lavorava come aiutante in cucina. Borja, come riferisce la Bbc, è morto mercoledì in ospedale, dopo un lungo ricovero. L'artista aveva subito anche l'amputazione di una gamba.