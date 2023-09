Morto durante i lavori di manutenzione alla seggiovia: lutto cittadino

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - La piccola comunità di Livinallongo del Col di Lana, nel cuore delle Dolomiti, è in lutto a causa della tragica morte di Massimo Crepaz, un uomo di 57 anni, avvenuta in seguito a un grave incidente sul lavoro. Il drammatico episodio ha avuto luogo mentre Crepaz stava eseguendo lavori di manutenzione su una seggiovia nel suo comune di residenza. Il sindaco Leandro Grones ha annunciato che la città osserverà il lutto cittadino in occasione dei funerali di Massimo Crepaz, sebbene al momento la data delle esequie non sia ancora stata stabilita.

La comunità locale è in attesa dell'esito dell'autopsia, che si spera possa fornire chiarezza sulla dinamica dell'incidente. L'indagine in corso, affidata alla magistratura di Belluno, sta concentrando l'attenzione su possibili incomprensioni nelle comunicazioni tra i vari tecnici coinvolti nella supervisione dell'impianto a fune. La domanda cruciale che gli investigatori cercano di risolvere è come mai il sistema si sia messo in movimento con Massimo Crepaz ancora agganciato alla fune trainante. Questo tragico errore ha causato il trascinamento dell'uomo fino alla testa del pilone e la sua successiva compressione contro le pulegge dell'impianto.

Il sindaco Grones ha commentato l'incidente definendolo "una tragedia inspiegabile" e "un dramma terribile". Ha anche sottolineato che, sebbene sia in corso una dettagliata ricostruzione dell'accaduto, alcune circostanze cominciano a delinearsi. La comunità di Livinallongo del Col di Lana è profondamente colpita dalla perdita di Massimo Crepaz e rimane in attesa di ulteriori sviluppi nell'indagine, sperando che possano emergere risposte che possano gettare luce su questa terribile tragedia.

