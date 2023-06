Morto dopo operazione, verifiche dei Nas

PADOVA - I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni hanno contattato l'azienda ospedaliera di Padova su mandato della Procura per raccogliere documenti sanitari riguardanti Angelo Pangrazio, il giornalista della Tgr Veneto morto a Natale dopo essere stato operato al cuore dall'equipe di cardiochirurgia. Lo riferisce la Rai del Veneto. Gli accertamenti sono partiti dall'esposto presentato a gennaio dalla compagna di Pangrazio , integrato nei giorni scorsi dalla relazione di un medico legale di parte, nel quale si sollevavano dubbi sulla presenza di batteri nella struttura ospedaliera e sulla preservazione degli ambienti interni. Il giornalista sarebbe morto per uno shock settico fulminante, che deriverebbe da un batterio contratto forse in ospedale. (ANSA)