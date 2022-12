Morto dopo essere stato picchiato, 26enne indagato per omicidio 

VENEZIA - E' indagato per l'ipotesi di omicidio preterintenzionale Andrè Morana, il 26enne che sabato scorso, durante una lite a Sottomarina, ha picchiato il pensionato Paolo Marangon, poi deceduto per le lesioni riportate cadendo a terra. Il giovane resta tuttavia in stato di libertà, non essendo stato preso nei suoi confronti dal magistrato alcun provvedimento cautelare. Lo ha riferito questa sera l'avvocato difensore dell'uomo, Mauro Serpico, il quale ha aggiunto che il 16 dicembre vi sarà l'udienza di conferimento dell'incarico per l'autopsia. Secondo il legale, la ricostruzione dei fatti fornita da Morana sarebbe in parte diversa da quella finora nota: il giovane sosterrebbe di aver colpito una sola volta con uno schiaffo Marangon e che sarebbe stato il primo a tentare di soccorrerlo una volta che il pensionato è crollato a terra.

