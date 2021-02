E' morto Chick Corea, leggenda del jazz: aveva 79 anni

NEW YORK - Chick Corea, pianista stella del jazz, è morto all'età di 79 anni. Il musicista era affetto da una rara forma di cancro.



"Con grande tristezza annunciamo che il 9 febbraio Chick Corea è deceduto all'età di 79 anni, per una rara forma di cancro scoperta solo di recente", si legge sulla pagina Facebook dell'artista.



"Per tutta la sua vita e la sua carriera, Chick ha apprezzato la libertà e la gioia di creare qualcosa di nuovo", prosegue il messaggio. "Era un marito amato, padre e nonno, e un grande mentore e amico per tanti. Attraverso il suo lavoro e i decenni trascorsi in giro per il mondo, ha ispirato la vita di milioni di persone".