E' morto Cheems, il cane dal muso buffo, diventato un'icona dei meme sul web

MONDO - E’ morto qualche giorno fa il cane Cheems. Conosciuto come Cheemsburger o Ball Ball, il suo muso simpatico e le sue espressioni buffe sono diventate popolarissime sui social tanto da essere uno dei cani più famosi del web. Il popolarissimo Shiba Inu aveva fatto divertire gli utenti del web diventato il protagonista di numerosi meme e video simpatici tanto da arrivare ad avere 890mila follower sul suo profilo Instagram, creato dai suoi padroni appositamente per lui.



Cheems aveva 12 anni e da tempo soffriva di problemi di salute come raccontano i suoi padroni. “Non siate tristi - scrivono in uno degli ultimi post - ricordate per favore la gioia che Ball Ball ha portato nel mondo. Uno Shiba Inu con una faccia tonda e sorridente che ci ha permesso di connetterci, che ha aiutato molte persone durante la pandemia e ha portato molta gioia a molti di voi. Ora ha completato la sua missione e starà correndo liberamente nel cielo, mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici".

Foto dal profilo Instagram di Cheems