Morto il camionista ferito nello scontro in A4 

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - E' morto in ospedale il conducente dell'autocarro rimasto gravemente ferito ieri in A4 in un incidente stradale con altri due autoarticolati poco dopo l'immissione sulla A4 dal casello di San Stino.

Il sinistro era avvenuto nel pomeriggio. Il tratto autostradale fino a Portogruaro, in direzione Trieste, era rimasto chiuso per alcune ore.

Nello schianto l'uomo, 34 anni di Chions (Pordenone), era rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo ed era stato estratto dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario del Suem. Era quindi stato trasferito in ospedale in codice rosso.

