Morto camionista in A22, cabina avvolta dal fumo: paura per il carico di magnesio

TRENTO - Tragedia domenica 27 aprile lungo l’A22 a Rovereto Sud, dove un camionista polacco è stato trovato senza vita all’interno della cabina del suo autoarticolato in un’area di sosta.



L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino, quando alcuni colleghi hanno notato del fumo uscire dal mezzo e hanno chiesto aiuto utilizzando un traduttore automatico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Rovereto e i sanitari.



All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già privo di vita. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un’intossicazione da monossido di carbonio o l’effetto delle esalazioni tossiche sviluppatesi a seguito di un piccolo incendio scoppiato nella cabina.



Il mezzo trasportava un carico di magnesio, materiale altamente infiammabile. L’incendio non ha raggiunto il carico, evitando una possibile esplosione che avrebbe reso difficoltose le operazioni di spegnimento.



La Polizia stradale sta svolgendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.