Morto bimbo di 2 anni: al vaglio l'ipotesi dell'avvelenamento in casa

BELLUNO - Sono affidati ai risultati dell'autopsia e dell'indagine tossicologica sul corpo del piccolo, esami entrambi fissati per domani, a Belluno, gli elementi che orienteranno l'inchiesta a carico del padre del bambino di due anni morto la sera di giovedì scorso, all'ospedale di Pieve di Cadore (Belluno) dove era stato trasportato d'urgenza.

La giovane vittima aveva manifestato segni di un progressivo malessere al suo rientro a casa dopo aver trascorso con il padre alcune ore in un parco giochi di Longarone (Belluno), dove risiede con i genitori. I timori espressi in un primo tempo ai soccorritori dall'uomo erano legati all'ipotesi che il figlio potesse aver ingerito qualcosa mentre si trovava nell'area pubblica, ma le ricerche effettuate in seguito sulla superficie dai carabinieri pare non abbiano individuato alcuna sostanza potenzialmente nociva.

L'indagine si è allora spostata su qualcosa che il bambino possa aver invece inghiottito a casa sua, e da qui una perquisizione disposta dalla magistratura all'interno della residenza al termine della quale, tuttavia, secondo quanto si è appreso, non sarebbe stato acquisito dagli investigatori alcunchè di anomalo. Il padre del piccolo è formalmente indagato come atto dovuto, il reato sarà codificato con maggiore precisione non appena gli accertamenti scientifici sulle cause del decesso saranno conclusi.