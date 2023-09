Morto a 81 anni l'imprenditore delle valigie Giovanni Roncato

PADOVA - Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta e italiano per la scomparsa all'età di 81 anni di Giovanni Roncato. L'imprenditore padovano è spirato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Camposampiero (Padova), dove era stato ricoverato d'urgenza dopo un malore accusato in Romania. Numerose le testimonianze di cordoglio e commozione arrivate in queste ore non solo dal mondo imprenditoriale, ma anche politico e amministrativo. Nato a a Campodarsego (Padova) il 16 marzo 1942, "Gianni", così si faceva chiamare da tutti, da giovane aveva affiancato il papà Antonio nel settore della valigeria: tale "arte", imparata velocemente, lo ha portato a fondare nel 1973 la Valigeria Roncato spa, tutt'oggi un'icona del made in Italy a livello mondiale: proprio quest'anno questo marchio, ora portato avanti dai figli di Giovanni Roncato, ha festeggiato il mezzo secolo di vita.