Morto a 70 anni Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba

SVEZIA - Il musicista svedese Lasse Wellander, storico chitarrista della leggendaria banda pop degli Abba, è morto venerdì 7 aprile all'età di 70 anni in seguito ad un tumore. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia al quotidiano svedese "Göteborgs-Posten". Su Facebook i suoi familiari gli hanno reso omaggio scrivendo: "Eri un musicista straordinario e umile come pochi, ma soprattutto eri un marito, padre, fratello, zio e nonno meraviglioso. Gentile, sicuro, premuroso e affettuoso e molto di più, che non si può descrivere a parole". Wellander ha suonato nei più grandi album degli Abba e ha fatto tournée con loro tra il 1975 e il 1980.

I membri della band svedese, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, hanno espresso il loro cordoglio con un comunicato: "Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista. L'importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione e del suo solido lavoro alla chitarra sul palco era immensa. Piangiamo la sua tragica e prematura scomparsa e ricordiamo le parole gentili, il senso dell'umorismo, il volto sorridente e la genialità musicale di un uomo che ha avuto un ruolo così importante nella storia degli Abba. Ci mancherà profondamente e non sarà mai dimenticato". Cresciuto nel piccolo villaggio di Skrikarhyttan, in Svezia, Wellander ha partecipato alla sua prima sessione di registrazione con gli Abba nell'ottobre 1974 e ha continuato a suonare nei loro rispettivi album da solista dopo la loro separazione. Recentemente Wellander aveva suonato nell'album l'album/reunion degli Abba, "Voyage" del 2021. Wellander aveva conosciuto Ulvaeus e Andersson, che lo avevano chiamato ad accompagnare la band; in seguito è stato in tour con i vincitori dell'Eurovision nel 1975, 1977, 1979 e 1980. Quando gli Abba si sono sciolti, il chitarrista ha partecipato al concept album "Chess" e alle colonne sonore di "Mamma Mia! The Movie" e del suo seguito, "Mamma Mia! Here We Go Again". Wellander ha partecipato anche agli album da solista di Fältskog, "Wrap Your Arms Around Me" (1983) e "My Colouring Book" (2004). Nel 2005 ha ricevuto l'Albin Hagström Memorial Award dalla Royal Swedish Academy Of Music e nel 2018 il premio speciale della Swedish Musicians' Union per il suo lavoro di musicista accompagnatore.