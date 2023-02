Morto 62enne vittima di un incidente, un indagato per omicidio stradale 

VERONA - E' morto al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, l'uomo 62enne, padovano, investito mentre andava a piedi al lavoro lo scorso 2 febbraio da un ciclomotore condotto da un 72enne. Sul posto, in lungadige, erano giunti personale medico e sanitario del Suem 118 che avevano intubato il ferito, trasferendolo in terapia intensiva vista la gravità delle lesioni. Il Reparto Motorizzato della Polizia locale aveva effettuato i rilievi, sottoponendo a sequestro il veicolo, come disposto dal pubblico ministero di turno, Maria Beatrice Zanotti. La posizione dell'investitore ora si aggrava, essendo indagato per omicidio stradale.