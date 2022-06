Morto a 26 anni schiacciato da un trattore, il cordoglio di Assoenologi

VERONA - "Sono sgomento e pieno di dolore per la tragedia che ci ha portato via il nostro giovane collega Marco Accordini, figlio di Daniele. La vita ancora una volta ci mette a dura prova e purtroppo il destino talvolta ci travolge e ci annulla".

Così il presidente di Assoenologi, Riccardo Cottarella, in una lettera inviata a tutti i soci per esprimere il cordoglio per la tragica scomparsa del 26enne figlio del direttore generale della Cantina Valpolicella Negrar. Accordini è morto stamani restando schiacciato sotto un trattore che si è ribaltato nella tenuta di famiglia a Mazzurega (Verona).

"Sappiamo che non ci sono parole o gesti che possano colmare un così grande vuoto e un così immenso dolore" ha concluso Cottarella.

FUNERALI

I funerali si svolgeranno venerdì 24 giugno nella chiesa di Pedemonte a San Pietro in Cariano (Verona). Lo rende noto la Cantina Valpolicella Negrar, di cui il padre di Marco, Daniele Accordini, è direttore generale ed enologo. In segno di lutto, cantina, wine shop e osteria rimarranno chiusi per tutto il giorno delle esequie.

"Al di là dell'attaccamento paterno - afferma il presidente della Cantina, Renzo Bighignoli - Daniele era molto fiero di suo figlio, una stima reciproca, visto che con la scelta degli studi Marco aveva deciso di seguire le orme del padre. La presidenza, il Cda, la direzione, i dipendenti e i soci della Cantina si stringono con tanto affetto a Daniele e alla moglie Eleonora in questo momento di grande dolore".

