Morto 17enne uscito di strada con la bicicletta

TRENTO - È morto ieri Nicholas Burchiellaro, il 17enne originario di Sanguinetto, in provincia di Verona, che si trovava in Val di Fassa per svolgere uno stage in una struttura alberghiera. Il giovane era ricoverato da due giorni in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato portato d'urgenza martedì, dopo un incidente con la bici avvenuto lungo la Ss48 verso le 15.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Cavalese, il giovane era uscito autonomamente di strada facendo un volo di circa due metri tra Vigo di Fassa e Soraga, all'altezza del "Ponte del diavolo". Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i carabinieri della compagnia di Cavalese e i vigili del fuoco. Lo scorso 9 maggio sulle strade trentine, in località Sille, a Civezzano, un altro incidente mortale aveva coinvolto un giovane di 16 anni, la promessa del ciclismo Matteo Lorenzi.