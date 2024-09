MORTE MEDICALMENTE ASSISTITA. UN DOVERE MORALE PER IL MEDICO MODERNO

incontro con Mario Riccio

intervistato da Laura Berlinghieri

La moderna medicina ha molto migliorato le condizioni di vita, tante gravi malattie oggi sono guaribili, altrettante sono curabili anche se non guaribili e le condizioni del paziente si cronicizzano. Spesso però questa condizione non è - o non è più - quella che il medico ed il paziente speravano di raggiungere. A questo punto il paziente ha il diritto di chiedere al medico di concludere la sua esistenza ed il medico ha questo dovere morale. I casi Welby, Englaro, DjFabo - e gli altri migliaia di casi uguali, ma non noti - sono lì a dimostrarlo.

Mario Riccio è anestesista e rianimatore. Come componente della Consulta di Bioetica e membro del consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni ha partecipato alla stesura di diverse Linee Guida per il trattamento del fine vita in terapia intensiva. È stato il medico del caso Welby e del caso Carboni, il primo caso di suicidio assistito in Italia. Ha seguito anche i casi Englaro e DjFabo/Cappato.

Laura Berlinghieri, laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova, è giornalista professionista. Lavora per i quotidiani veneti del gruppo Nem, per i quali si occupa fondamentalmente di politica e sanità. È collaboratrice de la Stampa dal Veneto.