La Morte, l'inizio di una nuova vita... parliamone.

Uno dei temi più importanti dell'esistenza umana, forse il più importante di tutti, è il tema largamente evitato della morte. E' stato così proposto un calendario di iniziative legate a tale tema con gli obiettivi di aprire al dialogo e allo scambio, sempre più necessario, e portare maggior coscienza e consapevolezza rispetto a questo importantissimo ed inevitabile evento.

Verranno organizzati dei momenti dedicati e delicati che si inseriscono nell’ambito dell’educazione alla morte, convinti che una maggiore consapevolezza sulla finitudine dell’esperienza terrena consenta di vivere con maggiore serenità, intensità e leggerezza la vita stessa.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 20 ottobre con l’inaugurazione della Mostra fotografica “Non c’è Battito” di Stefania Verardo e Michele Gregolin. Mostra che attraverso 25 scatti in bianco e nero ripercorre con delicata sensibilità una delle esperienze più difficili e dolorose dell’universo femminile: il lutto perinatale. L’esposizione avverrà alla Torre dell’Orologio nel quartiere di Serravalle a Vittorio Veneto fino al 19 novembre facendo da sfondo ai vari incontri che verranno svolti, durante questo periodo, nel medesimo edificio.

Il progetto prevede un calendario di eventi che comprendono: conferenze, corsi, cerchi di dialogo, proiezioni, e musica per affrontare il tema della morte da varie angolature e con varie modalità. Per le conferenze ed i corsi sono stati invitati vari relatori con esperienze diversificate che spaziano dal lutto perinatale, all’accompagnamento al morente, alle conoscenze derivanti dalle antiche tradizioni sapienziali, fino a vissuti personali di premorte, in modo da dare ai partecipanti una visione più ampia possibile su un mistero che l’umanità ha da sempre indagato.

La mostra sarà aperta durante i vari eventi e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00