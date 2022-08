La morte di Omar Monestier: oggi i funerali

TRIESTE - Questo pomeriggio, nel Duomo di Belluno, saranno celebrati i funerali di Omar Monestier, il Direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, morto improvvisamente lunedì scorso.

"La sua prematura scomparsa ha provocato un profondo cordoglio in tutto il Friuli Venezia Giulia che aveva imparato a conoscerlo ed apprezzarlo già dieci anni fa quando per la prima volta aveva assunto la direzione del eMessaggero Vento", scrive l'Ordine dei Giornalisti in una nota ricordando di aver gestito la direzione di entrambi i quotidiani "all'inizio dello scorso anno" riuscendo, "con grande equilibrio, nel non facile compito di guidare contemporaneamente le due principali testate della regione".

Il presidente dell'OdG FVG, Cristiano Degano, con la vicepresidente Paola Dalle Molle, il segretario Mattia Assandri e l'intero Consiglio regionale, "ricordando con commozione l'amico e collega, si stringono alla famiglia e alle redazioni del Messaggero Veneto e del Piccolo", conclude la nota.

