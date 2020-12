Mortale sulla A4 poco prima dello svincolo di Padova Est

NORDEST - Una carambola che ha coinvolto più veicoli, nel tratto padovano della A4, ha avuto purtroppo esito mortale nel tardo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 al chilometro 364, in direzione Milano, poco prima dello svincolo di Padova Est. Sette i veicoli coinvolti, tra cui un furgone.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto per i rilievi. I soccorritori, intervenuti per mettere in sicurezza i feriti, hanno purtroppo dovuto constatare il decesso di una ragazza, conducente di una vettura.

Sul posto, insieme alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Suem e quattro mezzi degli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete in servizio di presegnalazione e assistenza, in collegamento con il Centro Operativo di Mestre della Società e due mezzi del soccorso meccanico.

A causa del traffico ridotto, e nonostante la chiusura di due corsie occupate dai mezzi coinvolti e da detriti, non si registrano problemi al traffico.