Mortale di Majano, camionista indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso

MOTTA DI LIVENZA - Mortale di Majano, in procura a Udine aperto un fascicolo di inchiesta nei confronti del 49enne camionista lombardo.



È accusato di aver provocato l’incidente in cui ha perso la vita un motociclista di Motta, Marco Vendramini (nella foto), 49 anni, operaio in un’azienda di Ceggia.



Il conducente dell’autoarticolato è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.



L’autista si sarebbe giustificato spiegando di non essersi accorto di nulla.



Ma di parere diverso le forze dell’ordine che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.



Nel frattempo all’inizio della prossima sul corpo del 49enne centauro a San Daniele del Friuli sarà eseguita l'autopsia. A seguire vi sarà il nullaosta per la celebrazione del rito funebre, con tutta probabilità programmato al Duomo di San Nicolò di Motta.

