Mortale di Carbonera, nulla osta per la sepoltura. Non ci saranno inchieste

CARBONERA - Morti sullo scooter, non ci saranno inchieste su quanto accaduto l’altra notte a Carbonera.



La Procura della Repubblica infatti ha dato il nulla osta per la sepoltura di Abdessamad Es Safi , elettricista marocchino di 21 anni residente a Mogliano, eAbdessamad Es Safi, 17 anni, studente di origine guineana.



Quest'ultimo abitava a Carbonera con i familiari.



Sono loro le vittime di un incidente stradale tre notti fa in via Brigata Marche.



Pertanto non ci saranno inchieste particolari oltre a un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato.