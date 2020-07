Morta 'Zindzi' Mandela, la figlia di Nelson Mandela

E' morta a Johannesburg Zindziswa "Zindzi" Mandela, figlia di Nelson Mandela. La notizia è stata confermata stamani all'agenzia Dpa dalla nipote, Ndileka Mandela, dopo le notizie diffuse dalla tv di Stato Sabc, secondo cui "Zindzi" è morta ieri in un ospedale di Johannesburg. Aveva 59 anni ed era l'ultima figlia di Nelson e Winnie Madikizela-Mandela. "Zindzi" era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca. Non sono state rese note le cause del decesso.