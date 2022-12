E' morta Vivienne Westwood, la regina della moda inglese

MONDO - Vivienne Westwood è morta oggi all'età di 81 anni. La conferma delle voci che erano circolate nelle ultime ore è arrivata direttamente dal proprio account. La regina della moda inglese è morta oggi a Clapham, nel sud di Londra, "in pace e circondata dalla sua famiglia".

"Vivienne Westwood ha continuato a fare le cose che amava fino all’ultimo momento - si legge sull’account Instagram della stilista - disegnando e lavorando sulla sua arte, ha scritto il suo libro e cambiato il mondo in meglio. Vivienne ha condotto una vita magnifica. La sua innovazione e l’impatto nella moda negli ultimi sessant’anni sono stati immensi e continueranno a vivere anche in futuro. Il mondo ha bisogno di gente come Vivienne per cambiare in meglio".

Nata a Tintwistle, un piccolo villaggio del Derbyshire, in Inghilterra, l’8 aprile del 1941, la stilista ha rivoluzionato la moda britannica, esprimendo la cultura giovanile e ribelle e contribuendo a plasmare l’estetica punk. Provocatrice, tra le prime a sposare la causa ambientalista, Vivienne Westwood dal 1992 era legata al suo partner di vita e di lavoro, Andreas Kronthaler, che da anni guidava il brand.