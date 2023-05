E' morta Tina Turner, regina del rock

Tina Turner, l'indiscutibile icona della musica con la sua voce potente e la presenza scenica straordinaria, ci ha lasciati all'età di 83 anni. Il suo portavoce ha annunciato che "la regina del rock 'n roll è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera". Con la sua scomparsa, il mondo perde una leggenda della musica e un vero modello.



La carriera di Tina Turner ha spaziato per più di mezzo secolo, abbracciando gli anni Sessanta fino ai Duemila. Durante questo periodo, ha venduto oltre 180 milioni di album e ha vinto ben 12 Grammy Awards. Le sue canzoni sono entrate nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo, e successi come "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" e "The Best" sono diventati veri e propri inni.



Il suo talento straordinario è stato riconosciuto e celebrato nel corso degli anni. Nel 1991, Tina Turner è stata inserita, insieme all'ex marito Ike Turner, nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Nel lontano 1967, è diventata la prima artista afrostatunitense e la prima donna a comparire sulla copertina della rinomata rivista Rolling Stone. Nel 1986, ha ricevuto un onorifico riconoscimento con l'assegnazione di una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.



Tina Turner lascia un'impronta indelebile nella storia della musica e continuerà a ispirare generazioni future con il suo straordinario talento e la sua straordinaria determinazione. La sua voce e il suo carisma rimarranno per sempre nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarla e amarla.

Nel 2018 Tina Turner ha perso il figlio che si è tolto la vita.