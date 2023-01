Morta sotto la valanga, Giulia era maestra di sci

VENEZIA - La vittima della valanga di ieri in provincia di belluno, Giulia Ramelli, 34 anni, di Mestre (Venezia), era una maestra di sci esperta, iscritta al Collegio regionale del Veneto. Durante l'escursione scialpinistica assieme a Piero Paccagnella, anch'egli di Mestre, ingegnere e direttore di esercizio della funivia in Tofana e in Marmolada, era rimasta sepolta sotto due metri di neve dalla valanga sotto il rifugio Nuvolau. Estratta dal Soccorso Alpino e trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso, era stata giudicata in gravissime condizioni dai medici. Nella notte il decesso.

