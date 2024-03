Morta ragazzina americana di 12 anni

PORDENONE - Una bambina americana di 12 anni è stata trovata senza vita dai genitori questa mattina a Prata. La giovane praticava football americano presso la base aerea di Aviano e aveva riportato un infortunio al ginocchio durante un allenamento. Dopo essere stata portata in ospedale domenica sera per il persistere del dolore, purtroppo non ce l'ha fatta.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per comprendere le cause del decesso. Il dolore alla gamba, inizialmente attribuito all'infortunio sportivo, potrebbe aver sollevato l'allarme su possibili complicanze cardiache, anche se la giovane età rende questa eventualità improbabile. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.