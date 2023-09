Morta la giornalista Maria Luisa Vincenzoni, volto del Tg3 Rai

VENEZIA - È morta oggi a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, per anni giornalista della Tgr Rai del Veneto e del Tg3 e di altre testate venete e nazionali. Professionista dal 1979, nel 1975 aveva iniziato a lavorare da Padova per L'Unità, poi a Milano, dove si laureò in Lingue e Letterature Moderne allo Iulm. Dal 1980 è stata al Mattino di Padova e dal 1983 in Rai dove resterà fino al 2008 a Venezia, con la conduzione del telegiornale regionale e la cura della rubrica sulla protezione civile, poi a Milano nella redazione del Fatto di Enzo Biagi, al Tg3 a Roma come redattore e conduttrice. Nel 1997 si è diplomata in teologia all'istituto Sant'Antonio Dottore di Padova, poi ha svolto diverse collaborazioni per tv locali e un sito web da Groningen, nei Paesi Bassi.

Anche i suoi figli hanno intrapreso la carriera giornalistica. Aveva ricevuto a marzo il Premio alla carriera dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Il presidente del Veneto Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio, sottolinea che "ci lascia una colonna del giornalismo Veneto degli ultimi decenni, una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell'informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all'economia, alla cultura e alla letteratura. Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. Da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze personali e istituzionali ai familiari e in particolare al figlio Walter", conclude.