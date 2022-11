Morta la donna ricoverata dopo il violento incidente stradale

PORTOGRUARO - Federica Soncin non ce l’ha fatta: dopo 36 ore di agonia si è spenta all’ospedale dell’angelo a Mestre.

La donna, 59 anni di Portogruaro, sabato pomeriggio a Fossalta di Portogruaro era stata vittima di un violento incidente stradale, lungo la statale 14 in località Vado.



La malcapitata era stata liberata dalle lamiere contorte e ricoverata in ospedale: lunedì il decesso.



Resta ricoverata in gravi condizioni anche la figlia 28enne, anche lei in auto. Meno gravi sarebbero le condizioni dell’altro automobilista coinvolto, un 29enne di Latisana. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti della Polizia locale del distretto Est di San Michele al Tagliamento.