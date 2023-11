Morso da un ragno durante la vacanza in crociera: poi la scoperta choc

Una vacanza in crociera si è rivelata un incubo per una coppia inglese. Durante il soggiorno nella magnifica nave il marito ha scoperto di essere diventato involontariamente l'ospite di un ragno lupo peruviano che lo ha morso e ha deposto le uova all’interno del suo piede.



La sua tragica esperienza ha avuto inizio durante una serata a Marsiglia, mentre lui e sua moglie si godevano la tappa del loro viaggio. Improvvisamente - come ha riferito ai media locali - l’alluce del piede si è gonfiato diventando viola. Il giorno successivo, la visita al medico di bordo ha rivelato la presenza di uova di ragno lupo peruviano depositate nel suo alluce. Il medico di bordo ha agito prontamente, effettuando un'incisione per affrontare la situazione.



Tuttavia, la disavventura non si è conclusa qui. Una volta sceso dalla nave e rientrato a casa l’uomo, nonostante le cure mediche, ha notato qualcosa di insolito nel suo alluce. In una successiva visita medica, gli specialisti hanno rivelato che una delle uova si era schiusa, lasciando intrappolato sotto la pelle un piccolo ragno. “I medici - ha riferito - mi hanno detto che, probabilmente, il ragno stava cercando di uscire, mangiando la carne per crearsi un varco attraverso il mio dito”.