Morsa alla mano da una vipera, donna trasportata in elicottero all'ospedale

PORDENONE - Una donna di 46 anni di Aviano è stata morsa alla mano da una vipera mentre si trovava sulla cima di San Daniele del Monte a quota 1.100 circa, cima che si trova a Nord del Lago di Barcis. La chiamata è arrivata in centrale poco prima delle 13 su attivazione della Sores dopo la chiamata al Nue112.



Sul posto si è portato immediatamente l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore essendo gli altri due elicotteri dell'elisoccorso regionale già impegnati su altri scenari. Le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino sono state attivate e si sono portate in elipiazzola ad Andreis a supporto, che non si è reso necessario. La donna è stata prelevata con il verricello e elitrasportata direttamente a Belluno.