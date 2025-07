Morire dal caldo: vittime e allerta nel Nordest e in tutta Italia

Temperature record, decessi in spiaggia e allerta sanitaria: il caldo estremo colpisce Veneto, Sardegna, Liguria e Lombardia. Autorità e medici in allarme, cresce la preoccupazione per anziani e lavoratori.



L’emergenza caldo che sta investendo l’Italia in questi giorni si sta trasformando in una vera e propria crisi sanitaria. Le temperature hanno superato i 40 gradi in molte zone, causando decessi improvvisi e mettendo a dura prova la tenuta di ospedali e servizi pubblici.



Tra i casi più drammatici delle ultime ore c’è la morte di Bruno Rossi, 57 anni, originario di San Pietro di Feletto (Treviso), deceduto sulla spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro, in Sardegna. L’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Solo poche ore prima, sempre sulla costa nord-orientale sarda, a Budoni, un turista di 75 anni di Terni era stato stroncato da un altro malore fatale, sempre riconducibile al caldo estremo.



Anche in Liguria si registrano vittime: un anziano di 85 anni è morto al Policlinico San Martino di Genova dopo essere stato ricoverato per disidratazione e scompenso cardiaco, condizioni aggravate dalle temperature elevate. Solo nella giornata di ieri, il pronto soccorso genovese ha accolto nove pazienti anziani con problemi legati all’afa.



In Lombardia, un camionista di 70 anni è stato trovato senza vita nella cabina del suo mezzo in una piazzola sull’autostrada A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda. Anche in questo caso, le autorità ipotizzano che il caldo abbia avuto un ruolo determinante nel decesso.



L’ondata di calore non accenna a diminuire: sono venti le città italiane in allerta rossa tra oggi e domani, tra cui Venezia, Bologna, Milano, Firenze, Roma e Torino. Le autorità invitano a seguire con attenzione le indicazioni sanitarie, soprattutto per le categorie più fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. In Veneto, è stata emanata un’ordinanza per tutelare i lavoratori esposti a condizioni climatiche proibitive e l’Ulss diffonde regolarmente consigli per difendersi dal caldo intenso.

Il fenomeno non riguarda solo l’Italia: in tutta Europa si registrano temperature eccezionali e vittime, mentre cresce la preoccupazione per il rischio di incendi, blackout e danni alle colture agricole.



Intanto in Veneto un ordinanza regionale vieta di lavorare all'aperto nelle ore più calde. Restare idratati, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e prestare attenzione ai segnali di malessere sono le raccomandazioni principali dei medici. L’allerta resta alta, nella speranza che non si debbano contare altre vittime di questa ondata di caldo.