Morbillo in Usa: due morti e 160 casi, il virus si diffonde

STATI UNITI - Negli Stati Uniti, il morbillo sta causando preoccupazione con due morti recenti, un bambino in età scolare in Texas e un adulto non vaccinato nel Nuovo Messico. Questi decessi segnano un tragico ritorno della malattia dopo dieci anni senza morti nel Paese. L'epidemia si sta diffondendo rapidamente nel West Texas, con oltre 160 casi registrati, la maggior parte nella contea di Gaines, dove vive una comunità mennonita con bassi tassi di vaccinazione.



I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) sono intervenuti per supportare le autorità locali, fornendo vaccini e assistenza di laboratorio. Tuttavia, il segretario della Salute Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni anti-vaccini, ha evitato di raccomandare esplicitamente la vaccinazione, sottolineando che la decisione di vaccinarsi è personale. Gli esperti continuano a ribadire che il vaccino è la miglior difesa contro il morbillo, una malattia altamente contagiosa e potenzialmente letale.