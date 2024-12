"Morales ha avuto figlia con una 15enne": mandato d'arresto per ex presidente Bolivia

BOLIVIA - Un mandato d'arresto per “tratta di minori” è stato emesso nei confronti dell'ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019), con l'accusa di aver avuto una relazione con una quindicenne dalla quale avrebbe avuto una figlia nel 2016, ha spiegato la Procura. "È opportuno emettere un mandato di arresto", ha detto il procuratore Sandra Gutierrez in una conferenza stampa.