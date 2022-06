Morì durante le ferie, oggi a Ceneda l'ultimo saluto a Errol Salvador

VITTORIO VENETO - Sono in programma questa mattina, lunedì, alle 10.30 in cattedrale a Ceneda i funerali di Errol Salvador, il 62enne parrucchiere deceduto durante le ferie in Mar Rosso.

La tragedia risale allo scorso 23 maggio proprio all’inizio del periodo di vacanza.

Aveva accusato un malore dopo essere uscito dall’acqua del mare. Salvador era il titolare del salone “Errol style” di via Lorenzo Da Ponte.