Moo Deng, la cucciola d’ippopotamo pigmeo star dei social

THAILANDIA - La piccola ippopotamo pigmeo Moo Deng, ospite dello zoo di Khao Kheow Open in Thailandia, è diventata una vera star del web. I video che documentano la sua crescita e le sue attività quotidiane – dal bagnetto ai momenti di gioco – hanno raccolto milioni di visualizzazioni e attirato migliaia di visitatori nella struttura. A soli due mesi, la cucciola, il cui nome significa "maiale che rimbalza", è diventata la principale attrazione dello zoo. Secondo i dati ufficiali, le visite alla struttura sono raddoppiate grazie a lei, con attese che possono arrivare fino a 45 minuti per poterla ammirare dal vivo. Tuttavia, la crescente popolarità di Moo Deng ha portato anche a episodi di inciviltà, con alcuni turisti che tentano di svegliarla lanciando acqua o oggetti. Per questo motivo, il direttore dello zoo ha lanciato un appello, ricordando che "gli ippopotami pigmei passano la maggior parte del giorno dormendo, soprattutto da cuccioli". È stato inoltre introdotto un limite di tempo per le visite e installato un sistema di videosorveglianza per tutelare la piccola. Moo Deng non è solo un'attrazione turistica, ma anche un simbolo della conservazione. Gli ippopotami pigmei sono una specie in pericolo, con soli 2.000 esemplari rimasti allo stato selvatico in Africa occidentale. La piccola ippopotamo rappresenta dunque un patrimonio prezioso da proteggere con attenzione.