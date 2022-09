Montebelluna, il vicesindaco polemizza e il dirigente comunale addirittura insulta

MONTEBELLUNA – La foto di un gruppo alpini della protezione civile in partenza per le Marche, per aiutare le popolazioni alluvionate e un commento inequivocabilmente provocatorio e polemico: “Sono in attesa di vedere all’opera anche tutti quei politici, intellettuali e femministe che qualche mese fa hanno puntato il dito contro questa gloriosa associazione, facendo di tutta l’erba un fascio…”. Il post è stato pubblicato ieri dal vicesindaco di Montebelluna Claudio Borgia (nella sua pagina Facebook pubblica) ed ha destato non poche perplessità. Diversi lettori ci hanno scritto lamentando il tono inappropriato da parte di un amministratore pubblico, per la “strumentalizzazione” di una disgrazia costata la vita a diverse persone. Ma si sa in democrazia il cattivo gusto e l’insensibilità alla sofferenza umana sono leciti.



Va detto che la foto in questione è stata pubblicata dal gruppo Facebook Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini Verona (non sono quindi volontari di Montebelluna), con il semplice ma significativo commento: “Su richiesta del Dpc questa sera é partita una prima colonna, dal magazzino di Campiglia, per portare aiuto ai territori colpiti da alluvione nelle Marche. In partenza volontari delle Sezioni di Verona e Valdagno. Buon lavoro a tutti i volontari!”. Nessun riferimento quindi da parte dei volontari, immortalati nella foto, alla vicenda che ha visto alcuni alpini accusati di comportamenti lesivi e inappropriati all’ultimo raduno nazionale.



Non è dato sapere se il gruppo alpini della protezione civile, immortalato nella foto, sia al corrente dell’iniziativa del vicesindaco Borgia e la condivida, tant’è che tra i commenti si legge: “… il volontariato e la protezione civile è una certezza… suggerirei di non fare politica con i volontari perché non si fa politica (qualsiasi essa sia) con le persone che regalano il loro tempo alla comunità. Non sono né paramilitari né forza militare di uno o dell’altra fazione politica. Evitiamo…”. Qualcuno infatti, sicuramente a torto, ci ha letto un intento di propaganda elettorale.



Sono passate poche ore dalla pubblicazione del post ed ecco che compare un commento che fa strabuzzare gli occhi a molti: “Lavatevi la bocca prima di parlare degli alpini. Dove siete ora... femministe in****te con Fanpage. Inchinatevi mal***tte”. L’autore del commento è un noto dirigente comunale di Montebelluna e la cosa ha indignato non pochi cittadini, non solo per la volgarità ma anche per l’aggressività del linguaggio. “Sarebbe grave se Borgia avesse letto il commento senza rimuoverlo”: ci scrive un montebellunese.



Beh, è arcinoto che chi lavora nella pubblica amministrazione è tenuto ad un contegno adeguato. Se poi il comportamento sopra le righe si è palesato nella pagina social di amministratore pubblico, a maggior ragione, la cosa non passerà inosservata, con ciò che ne consegue per un dipendente municipale. All’articolo 3 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Montebelluna (che un dirigente dovrebbe conoscere) infatti si legge: “Il dipendente... evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”. All’articolo 9 invece si entra nel merito delle dichiarazioni fatte nel web (capitolo B e C): “il dipendente… non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.), dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa... si astiene da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all’immagine del Comune”.

FOTO: Gruppo della Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini Verona