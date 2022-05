A Montebelluna si discute del "Registro per i Progetti Esistenziali di Vita" per le persone disabili

MONTEBELLUNA - Sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale di Montebelluna, convocato per lunedì 30 maggio, l’ordine del giorno per l’istituzione di un "Registro per i Progetti Esistenziali di Vita" per le persone con disabilità. La mozione, che ha preso spunto dal testo approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale del Veneto, è stata presentata dal gruppo “Insieme per Montebelluna” e vede come primi firmatari Ilaria Torresan (Europa Verde – Marca Trevigiana [foto sotto]), supportata dal capogruppo Francesco Bortignon e dalla consigliera Fernanda Favotto.



“Ispirato alla Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il “Registro dei progetti esistenziali di vita” – spiega la consigliera Torresan – sarà un registro pubblico nel quale le persone con disabilità potranno annotare preferenze, gusti, desideri, aspirazioni e sentimenti, gesti e attività quotidiane, elementi basilari per la loro esistenza e fondamentali per poter gestire la loro sfera intima”.



Il tema è particolarmente sentito dalle associazioni di familiari di persone con disabilità, che chiedono che i propri cari siano riconosciuti come persone e non solo come utenti e che, una volta venuti a mancare i famigliari a sostegno, chi si prenderà cura di queste persone con disabilità possa conoscere le loro esigenze fondamentali e giornaliere.



In quest’ottica nasce progetto del “Registro dei progetti esistenziali di vita”, che vuole essere una sintesi oggettiva di tutte le “informazioni affettive e personali” che diventano basilari nel caso venga a mancare la figura di riferimento, che sia genitore o amministratore di sostegno, e garantisca un buon proseguo di vita alla persona. Il documento potrà essere variato, anche dopo la sua presentazione, cambiare a seconda dell’età e delle tipologie di esigenze che via via si modificheranno o si aggiungeranno al proprio “testo di vita”.



Conclude Ilaria Torresan: “Una volta presentato il progetto, depositato e custodito presso gli Uffici dell’Anagrafe, dovrà essere tenuto in considerazione anche quando i genitori e le persone più vicine alla persona con disabilità non ci saranno più e non potranno più assistere il proprio caro, al fine di garantire la piena contiguità del Progetto di vita alle volontà della persona che lo redige”.