A Montebelluna prima edizione di "Ritorno alla realtà"

MONTEBELLUNA - Ritorno alla realtà è il tema del progetto che vuole sostenere i giovani nel percorso di riscoperta delle relazioni in presenza. Partito a gennaio, l’intervento educativo si pone l’obiettivo più ampio di prevenire il disagio con particolare attenzione ai minori che hanno vissuto isolati durante l’emergenza causata dalla pandemia. Alla sua prima edizione, il progetto è promosso dai 29 Comuni dell’area dell’ex Ulss 8 con l’Amministrazione Comunale di Montebelluna capofila, finanziato dal bando Piano Territoriale per le Politiche Giovanili della Regione Veneto e coordinato dalla cooperativa La Esse. I Piani nascono per la promozione delle politiche giovanili e lo fanno ponendo l’accento sulla fascia d’età, che non supera i 30 anni e toccando temi importanti per lo sviluppo del benessere giovanile.



Nello specifico l'intervento diventa azione educativa che sottolinea l'importanza di recuperare spazi di relazione e socialità ai minori che durante il lockdown e i mesi successivi non sono riusciti a rimettersi in gioco e ora faticano a reinserirsi nei contesti sociali. Il target fa riferimento ai giovani nella fascia d'età 14-18 anni, residenti nei 29 Comuni. L'obiettivo è prevenire ulteriori forme di disagio e coinvolgerli gradualmente dentro processi partecipativi e di empowerment tra pari, attraverso opportunità aggregative e di socializzazione. Per questo il percorso sperimentale, che durerà sei mesi, si sta sviluppando in forte connessione con il Consultorio Giovani e il Progetto Icaro dell'Aulss, i Servizi Sociali dei Comuni, le Scuole superiori, il CPI, le famiglie del territorio, le associazioni e il volontariato.



“Continua la collaborazione tra il Comune di Montebelluna e la cooperativa La Esse con questo progetto che legge in chiave attuale un bisogno che da sempre caratterizza i giovani: le relazioni – commenta l’assessore alle politiche giovanili, Andrea Marin –. La pandemia ha portato con sé uno strascico di disagio psicologico sui giovani e come amministrazione sentiamo il dovere di intervenire per dare ai nostri ragazzi la possibilità di riconquistare le relazioni, la libertà dello stare insieme. E lo facciamo aderendo a una rete con altre realtà del territorio, collaborando in questo processo partecipativo che è il Piano territoriale per le Politiche Giovanili”. Per i giovani o le famiglie interessate al Progetto si può scrivere una e-mail a Niccolò Luciano nluciano@laesse.org per richiedere ulteriori dettagli operativi o per fissare un appuntamento.