Montebelluna, Hill Montello: "L'ennesimo centro commerciale che danneggia i piccoli esercenti e svuota i nostri centri"

MONTEBELLUNA - “Sulle grandi strutture di vendita la provincia di Treviso ha già dato, lo certificano i numeri: non si può continuare su questa strada, consumando ancora suolo e danneggiando i piccoli esercenti contribuendo così a svuotare il centro di paesi e città”.



Torna a far discutere il progetto di Hill Montello, il nuovo grande centro commerciale di 25mila metri quadrati che dovrebbe sorgere vicino all’uscita della Pedemontana Veneta di Montebelluna.



Dopo le perplessità sollevate dalla categoria del commercio e terziario trevigiana, sull’utilità dell’ennesimo centro commerciale, è Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd ad evidenziare come queste maxi strutture vadano a danneggiare i piccoli esercenti impoverendo ulteriormente i nostri centri cittadini.



“In provincia di Treviso abbiamo già 83 grandi strutture per una superficie di vendita di 387.756 metri quadri, di cui quattro proprio a Montebelluna - sottolinea Zanoni - In Veneto ci sono 576,6 metri quadri ogni mille abitanti contro la media nazionale di 413,9, primato italiano. A queste vanno aggiunte altre 976 medie strutture. Dire che siamo saturi è quasi un’ovvietà e stride con le continue chiusure di negozi al dettaglio, situazione peggiorata con la pandemia. È dimostrato, inoltre, che la creazione di posti di lavoro nella grande distribuzione comporta una perdita di occupazione nei piccoli esercizi, il rapporto è di uno a sei. Non possiamo permettere che i centri storici dei nostri paesi diventino degli enormi dormitori”.



C’è poi il problema, non meno importante, dell’ambiente e del consumo di suolo: “Da tre anni il Veneto è al primo posto in Italia, come certificato dall’Ispra, per consumo di suolo. In Veneto ci sono 11mila capannoni vuoti, aree industriali abbandonate ma, anziché rigenerare e riqualificare, si preferisce cementificare ancora. Con il benestare della Regione”.



Sulla questione interviene anche Davide Quaggiotto, capogruppo del Pd - Il futuro adesso in consiglio comunale a Montebelluna: “Di questo grande centro commerciale a Montebelluna se ne parla da vent’anni. Durante il mandato delle amministrazioni del primo decennio del 2000 è stato ridimensionato, facendo quanto possibile dal punto di vista giuridico per limitare le conseguenze negative. Recentemente invece è stato invece ampliato in cambio di nuove risorse. Questa grande struttura di vendita prevista in un’altra epoca è anacronistica: gli studi condotti sul commercio, così come aveva sottolineato Confcommercio Treviso dimostrano che la categoria dei grandi centri commerciali è superata dalle nuove tendenze economiche”.

