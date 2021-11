Montebelluna festeggia i suoi azzurri

MONTEBELLUNA - Il 2021 può elevarsi ad annata d'oro per lo sport italiano, con gli azzurri in vetta alle classifiche agli Europei di calcio, alle Olimpiadi e Paralimpiadi, nel volley femminile e maschile, nel ciclismo. I ragazzi dell’ASD montebellunese Sport Life Onlus, orgoglio tutto trevigiano, con facce da primo gradino del podio e tricolore in spalla, tornano a casa dagli EuroTrigames di Ferrara dello scorso ottobre. La competizione internazionale per atleti con sindrome di Down vuole dare voce agli agonisti con disabilità intellettiva che, in egual misura ad atleti normodotati e paralimpici, si sottopongono agli allenamenti e alle gare sportive con abnegazione ed entusiasmo. Rimane invariato lo sforzo fisico e la volontà di raggiungere lo scopo finale.



I “fantastici quattro” dello Sport Life di Montebelluna sono Federico Marson, Eleonora Ostani, Giammaria Roncato e Martina Villanova che si sono guadagnati 20 titoli tra oro, argento e bronzo, nelle discipline del calcio a 5 e nuoto, laureando la Nazionale campione europea. Il tutto sotto la guida professionale della loro allenatrice e tecnico federale Laura Salvalaggio.



Ad accogliere e festeggiare il ritorno degli atleti, l'A.S.D. SPORT LIFE ONLUS organizza un incontro con i cittadini e le autorità, oggi sabato 6 novembre, dalle 10.30 alle 12.30 a Montebelluna in Piazza Sedese. Saranno presenti: l’Assessore Regionale Elena Donazzan, il Presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai, il Sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin insieme alle Autorità comunali, i rappresentanti dei comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Sernaglia della Battaglia e Mareno di Piave (Paesi di residenza degli atleti) e la Presidente Sport Life Daniela Marcuzzo con tutto il team Sport Life. L’evento è aperto a tutti gli amici e simpatizzanti che vorranno applaudire gli azzurri dell’associazione sportiva che da 35 anni opera in territorio veneto con lo scopo primo dell'integrazione tra disabili e normodotati, dallo sport alla vita quotidiana, obiettivo ancora da raggiungere nella sua completezza, ma sempre più vicino.