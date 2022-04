Montebelluna, faceva saltare gli sportelli del bancomat, condannato a più di due anni

MONTEBELLUNA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno proceduto nelle ore scorse all’arresto di due soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

I militari dell’Arma di Montebelluna hanno infatti rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Venezia, un italiano 33enne già noto alla giustizia che dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in concorso in danno di sportelli bancomat con utilizzo di esplosivi, furto in esercizio commerciale, furto e riciclaggio di autovetture, commessi tra i mesi di dicembre 2016 e luglio 2017 in varie località del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

I Carabinieri della Stazione di Treviso hanno eseguito un provvedimento di carcerazione su ordine del Tribunale del Capoluogo della Marca a carico di un 25enne trevigiano che deve espiare la pena di anni 2 e mesi 9, per i reati di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in Treviso nell’anno 2020. I due arrestati sono stati portati al carcere di Santa Bona a Treviso.