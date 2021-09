Montebelluna, arrestato giovane pusher che vendeva "maria" al telefono

MONTEBELLUNA - I Carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno arrestato un 20enne montebellunese in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Treviso per spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane, V.R., era già stato tratto in arresto in flagranza di reato nello scorso mese di giugno in quanto trovato in possesso dai militari dell’Arma di 85 grammi di marijuana e perché era stato ritenuto, altresì, responsabile, nella circostanza, di aver ceduto ad un suo cliente svariate dosi del medesimo stupefacente nei pressi della propria abitazione.



Gli approfondimenti investigativi esperiti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile montebellunese, coordinati dalla Procura della Repubblica del Capoluogo, consentivano di accertare l’esistenza di una fiorente attività di spaccio: svariate decine le cessioni di stupefacente, documentate, da parte dell’indagato in favore della propria clientela, a partire dal 2018, anche in favore di minori.

Il modus operandi del giovane pusher era quello di accordarsi telefonicamente con i suoi clienti cui cedeva la droga (di solito con frequenza settimanale, al prezzo di 10-15 Euro al grammo) nei pressi della sua abitazione o in luoghi prestabiliti delle “piazze” di Montebelluna e Castelfranco Veneto.

La misura cautelare applicata dal giudice, attesa l’incensuratezza del giovane e la natura della droga spacciata, è stata quella della sottoposizione agli arresti domiciliari.