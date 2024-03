Gli Eventi Culturali Continuano: Monte Grappa tu sei la mia Casa

Dopo i primi due coinvolgenti incontri, l'entusiasmo cresce intorno alla serie di eventi organizzati dagli Istituti Filippin International Campus La Salle in collaborazione con l'Associazione Salvatica.

Il secondo incontro, tenutosi giovedì 7 marzo presso gli Istituti Filippin, ha visto come protagonista l'architetto paesaggista Claudio Mistura. Conosciuto esperto e appassionato del Massiccio del Grappa, Mistura ha tratteggiato i molteplici aspetti del Monte Grappa, offrendo uno sguardo che va oltre la narrazione bellica, per abbracciare paesaggi, natura e aspetti botanici e antropologici per finire con una curiosità: grazie a nuove misurazioni in corso si potrebbe persino assistere a una nuova definizione dell'altezza del Monte Grappa, che potrebbe superare i 1800 metri.

Il legame tra il Massiccio e Castelfranco è stato approfondito, con particolare attenzione alla storia dei conti Bolasco e dell’Arch. Fausto Scuso, che dimostra quanto profondamente radicata sia l'interconnessione tra la montagna e le comunità circostanti.

Prossimo Appuntamento: Giovedì 14 marzo alle 20:30 - PAOLO MALAGUTI: IL MORO DELLA CIMA, dialogo con Daniele Ferrazza

Il prossimo e ultimo appuntamento di questa stimolante serie è previsto per giovedì 14 marzo alle 20:30 presso la Sala De Marchi degli Istituti Filippin. Lo scrittore Paolo Malagutti sarà l'ospite della serata, accompagnato da Daniele Ferrazza, per discutere del suo libro "Il Moro della Cima".

"Il Moro della Cima" non è solo un romanzo, ma un'immersione nella potenza del racconto. Malaguti ci guida attraverso una storia che tocca temi come la guerra, la propaganda, l'ambiente e il turismo, offrendo una lettura avvincente arricchita dalla scrittura viva e intrisa di veneto. Il libro è stato riconosciuto con il Premio Mario Rigoni Stern per la sua capacità di trasportare il lettore nelle vicende del protagonista, "il Moro Frun", e per la sua profonda riflessione sui cambiamenti della montagna e sulla civiltà contadina veneta.

Informazioni e Prenotazioni

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi segnaliamo il seguente link: https://www.filippin.it/montegrappa