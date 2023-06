Montagne russe, 11 turisti restano sospesi a testa in giù per 30 minuti

Una giornata di divertimento in un parco tematico si è trasformata in un incubo per undici turisti che sono rimasti intrappolati su una montagna russa per ben trenta minuti. L'incidente, che ha creato panico per i malcapitati e ha scosso i nervi di tutti i presenti, è stato causato da un'improvvisa interruzione di corrente che ha bloccato la giostra, lasciando i passeggeri sospesi a testa in giù.



Questa terribile esperienza è avvenuta nel parco tematico di Qinhuangdao, una città situata nella provincia cinese di Hebei. Gli undici visitatori si sono trovati intrappolati a un'altezza considerevole, in una posizione estremamente scomoda e pericolosa. Nonostante il personale del parco abbia immediatamente cercato di risolvere la situazione, sono stati necessari ben trenta minuti per riportare in sicurezza i turisti a terra.



Le montagne russe, con i loro loop mozzafiato e le velocità vertiginose, sono sempre state una delle attrazioni preferite nei parchi a tema di tutto il mondo. Tuttavia, episodi come quello verificatosi a Qinhuangdao evidenziano il lato oscuro di queste giostre adrenaliniche. L'incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza delle attrazioni di questo tipo e sulla manutenzione adeguata degli impianti.



La paura e il panico provati dagli undici turisti intrappolati sulle montagne russe di Qinhuangdao saranno sicuramente difficili da dimenticare.