Monossido di carbonio, intossicate tre persone

ROMANS D'ISONZO (GORIZIA) - Paura domenica pomeriggio in una palazzina di sei appartamenti a Romans d'Isonzo, in provincia di Gorizia, a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha provocato l’intossicazione di tre persone, successivamente trasportate in ospedale per accertamenti. L’allarme è scattato intorno alle 16.45, quando il personale sanitario, intervenuto per soccorrere le vittime dei malori, ha richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Questi ultimi hanno immediatamente evacuato tutti gli abitanti dello stabile e messo in sicurezza la struttura chiudendo gli impianti a combustione. Dopo aver areato i locali e verificato l’assenza di monossido di carbonio, i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla fuga del gas. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per svolgere ulteriori accertamenti.