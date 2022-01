In monopattino finisce contro un'auto

ROVIGO - Donna in monopattino finisce contro auto, cade a terra e viene ricoverata in pronto soccorso.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì lungo viale Porta Adige a Rovigo, intorno alle 10 del mattino.



La collisione è avvenuta nell’area delle strisce pedonali: la donna in monopattino è finita, per cause in corso di accertamento, contro una Fiat Panda.

Immediati i soccorsi, con il personale del Suem 118 che ha portato in Pronto Soccorso la donna caduta violentemente a terra dopo l’impatto.

La Polizia Locale ha proceduto ai rilievi del sinistro. Sul posto i Carabinieri a supporto per gestire anche la viabilità.