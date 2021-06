Monopattini, raffiche di sanzioni

VERONA - Linea dura a Verona contro l'utilizzo senza regole dei monopattini.



La Polizia locale ha intensificato l'attività di controllo e dall'inizio di giugno sono state 78 le sanzioni comminate e 32 le rimozioni.



Sono stati fermati 4 minori di 14 anni, che per legge non possono utilizzare il mezzo, e altri 18 multati perché viaggiavano con un passeggero.



Tre le violazioni anche il trasporto di valigie. La maggior parte dei sanzionati aveva una età compresa tra i 18 e i 25 anni, giovani per lo più residenti a Verona e provincia. Più rispettosi delle regole, invece, i turisti sia italiani che stranieri.



I controlli sono stati estesi anche nella centralissima via Mazzini, dove è vietato il transito in quanto strada pedonale. Sono state 12 le sanzioni staccate dagli agenti, multe che vanno dai 50 ai 400 euro a seconda della violazione.



Solo nella giornata di sabato scorso sono stati rimossi 26 monopattini, che creavano intralcio sui marciapiedi e lungo le zone destinate al passaggio dei pedoni e delle carrozzine.



I controlli verranno potenziati nei prossimi giorni.